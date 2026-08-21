Уральские врачи спасли мать 35 детей

Врачи помогли Татьяне Малыгиной (на фото в центре). Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге врачи спасли мать 35 детей из Новосибирска. Татьяна Малыгина, воспитывающая 27 приемных и 8 родных детей (у женщины также 32 внука), приехала в Каменск-Уральский со своим 14-летним сыном Фотием. Подросток участвовал в фестивале колокольного звона и занял первое место среди сверстников. Об этом рассказывает «КП-Екатеринбург».

Во время торжественного награждения Татьяне внезапно стало плохо: от волнения за ребенка, сложного перелета и накопившейся усталости у нее закружилась голова, она потеряла сознание и ударилась головой. Ночью состояние ухудшилось — началось сильное головокружение, при котором женщина не могла стоять или сидеть.

Ее госпитализировали в неврологическое отделение Центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга с диагнозом «синдром позвоночной артерии». Врачи провели комплексное обследование, включая МРТ головного мозга и УЗИ органов брюшной полости, после чего назначили медикаментозную терапию.

Состояние пациентки быстро улучшилось. После выписки Татьяна вернулась домой к своей большой семье. Она отметила заботливое отношение персонала больницы и поделилась семейной философией: по ее мнению, чем больше в доме детей, тем легче родителям, так как старшие начинают заботиться о младших и ценить семью.