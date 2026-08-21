«Газета.Ru»: осенью отдых на курортах страны станет доступнее на 20–30% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этой осенью стоимость проживания в отелях популярных российских курортов снизится на 20–30%. Такой прогноз дает исследование платформы Bronevik.com, передает «Газета.Ru».

Согласно исследованию, в целом по стране тарифы в сентябре уменьшатся на 7% по сравнению с августом — в среднем до 7900 рублей за ночь.

Главными центрами притяжения с упавшими ценами стали курорты Краснодарского края. В Дивноморском и Лазаревском стоимость ночи сократится почти на треть (до 5500 и 5100 рублей), а в Красной Поляне и Геленджике — на 22% (до 9800 и 8900 рублей).

Заметное удешевление ждет и Балтийское побережье. В Калининградской области цены на жилье снизятся в Янтарном на 26% (до 12 900 рублей), в Светлогорске — на 22% (до 9700 рублей), а в Зеленоградске — на 17% (до 10 700 рублей).

При этом в некурортных городах и на некоторых экскурсионных направлениях тарифы останутся практически на уровне августа или даже вырастут (например, в Истре и Выборге).

Как сообщает 360.ru, работник не теряет право на отпуск, если даты указаны в графике, независимо от срока подачи заявления. Уходить вне графика нужно с согласования работодателя, иначе отсутствие могут признать прогулом. Даже льготным категориям необходимо подавать заявление и оформлять отпуск.

Аллерголог Людмила Лапа советует учитывать склонность к отекам и проблемам с носоглоткой при отправлении в отпуск. Неподвижность и изменения условий в салоне самолета могут усугубить отечность ног. Как передает Life.ru, эксперт рекомендует при авиаперелетах иметь сосудистые препараты, выбранные с врачом, особенно при хронических заболеваниях.