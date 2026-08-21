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НовостиОбщество21 августа 2026 7:24

Сыну адвоката Астахова вменяют подделку документов и незаконное получение наград

Ранее Антон Астахов был отправлен в СИЗО
Сергей ГАПЧУК
Сыну адвоката Астахова вменяют подделку документов и незаконное получение наград

Сыну адвоката Астахова вменяют подделку документов и незаконное получение наград

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сыну адвоката Павла Астахова Антону вменяют подделку документов воинской части и незаконное получение наград. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

17 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал Антона Астахова – сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Астахов-младший обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. И это не первый раз, когда Антона Астахова обвиняют в аферах.

Напомним, в ноябре 2022 года Фрунзенский районный суд Саратова признал Антона Астахова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.