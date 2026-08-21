СК: по факту жесткой посадки самолета на Сахалине возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По факту жесткой посадки самолета на Сахалине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Согласно предварительной информации, причиной жесткой посадки Ан-3 могла стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования.

Напомним, 21 августа на Сахалине в селе Зональное произошло ЧП с воздушным судном. Самолет Ан-3 совершил жесткую посадку, в ходе которой у него загорелся двигатель. На место тут же выехали все оперативные службы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что на борту самолета было семь человек. И если бы пилоту не удалось посадить машину максимально безопасно в сложившихся условиях, посадка была бы значительно жестче обычного. И возможно - с пострадавшими.