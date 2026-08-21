Стали известны возможные причины жесткой посадки Ан-3 на Сахалине Фото: МЧС Сахалинской области

Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 в сахалинском селе Зональное могли стать как техническая неисправность, так и ошибка в управлении воздушным судном. В настоящее время следователи рассматривают обе эти версии произошедшего инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета на транспорте.

Напомним, что в ходе жесткого приземления у воздушного судна загорелся двигатель. К месту происшествия оперативно выехали все экстренные службы, однако эвакуация не потребовалась. По счастливой случайности, в результате этого инцидента никто из находившихся на борту людей не пострадал.

По предварительным данным, на борту самолета находились семь человек. Пилоту удалось посадить машину максимально безопасно в тех условиях, хотя касание земли вышло значительно жестче, чем при штатном режиме. Благодаря действиям летчика все пассажиры и члены экипажа остались целы и невредимы.