Защита поставщика некачественной еды на СВО просит отпустить его из СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Защита коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова, который фигурирует в деле о хищении 700 млн рублей на поставке некачественной тушенки на СВО, попросила суд отпустить его из СИЗО из-за болезни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Из апелляционной жалобы следует, что Вислобоков не может находиться в СИЗО из-за наличия у него заболеваний, входящих в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых.

По данным агентства, защита настаивает на том, чтобы Вислобокова перевели под домашний арест или запретили определенные действия.

Как писал сайт KP.RU, 19 августа Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бизнесмена Дмитрия Мизгира по делу о поставках некачественных консервов с тушенкой для нужд Минобороны РФ.