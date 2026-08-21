Пятилетняя девочка проглотила золотой слиток на полмиллиона рублей в Китае

Примерный размер 50-граммового слитка. Фото: VladKK/Shutterstock/Fotodom

В Китае 5-летняя девочка случайно проглотила золотой слиток весом 50 граммов. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на Пекинскую детскую больницу.

"Девочку доставили в больницу спустя шесть часов после того, как она случайно проглотила небольшой золотой слиток длиной 4 см и весом 50 граммов. Рентгеновский снимок показал, что слиток застрял в желудке", - говорится в публикации.

По данным издания, состояние ребенка было критическим: золотой слиток отличался высокой твердостью и плотностью, он мог легко застрять в пищеварительном тракте. Это грозило повреждением слизистой оболочки желудка и серьезными осложнениями, такими как перфорация и сильное кровотечение.

Врачи больницы смогли осторожно захватить слиток петлей и плавно извлечь его. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы успешно и без повреждений достать предмет. После девочка пошла на поправку, ее жизненные показатели в норме.

В материале отметили, что этот случай вызвал множество комментариев в интернете. Так, один из пользователей задался вопросом, насколько же богатой должна быть семья, если пятилетний ребенок может запросто взять в руки золотой слиток весом 50 граммов. А другой, имея в виду популярное в последние годы в Китае прозвище для детей, добавил, что верно говорят, что дети — это "пожирающие золото звери".

Как писал сайт KP.RU, ранее в Ессентуках врачи спасли трехлетнего мальчика, который проглотил более двух десятков камней. Он поступил в больницу с подозрением на кишечную непроходимость. Медики смогли помочь ребенку без хирургического вмешательства.