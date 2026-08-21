Боец Фанат: ВС РФ захватили в Сумской области украинский робот «Лють 2.0» Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские бойцы смогли захватить в Сумской области новый колесный наземный роботизированный комплекс ВСУ «Лють 2.0». Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Фанат.

По его словам, сначала российские дроноводы ударом FPV-дрона обездвижили комплекс, а потом «Лють 2.0» был захвачен. Российский боец отметил, что робот противника доставлял боевикам ВСУ продовольствие и заодно вел разведку местности.

Уцелевшие после удара части корпуса робота, оборудование и другую уже передали российским специалистам для изучения. Фанат подчеркнул, что почти все детали робота оказались натовского производства.

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