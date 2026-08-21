В Новой Гвинее нашли новый вид змей и назвали их в честь гитариста Guns N' Roses

Гитарист Guns N’ Roses Слэш. Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Ученые из Филдовского музея естественной истории обнаружили новый вид земляных змей - Lielaphis slashi. Пресмыкающихся решили назвать в честь гитариста Guns N’ Roses Сола Хадсона, который выступает под псевдонимом Слэш. Об этом пишет журнал People со ссылкой на пресс-релиз музея.

«Земляные змеи Слэша» были найдены на острове Новая Гвинея, расположенном к северу от Австралии. По словам экспертов, они не ядовиты и не представляют угрозы для человека. На опубликованных музеем снимках змеи имеют простой чешуйчатый узор темно-коричневого цвета. Брюхо у них окрашено в желтовато-коричневый оттенок.

«Как давний герпетофил (человек, которому сильно нравятся рептилии - ред.), я испытываю огромную честь и гордость от того, что Lielaphis slashi из Новой Гвинеи назван в мою честь. <...> Я и представить себе не мог, что этот момент настанет», — заявил Слэш, узнав о новости.

Сам Филдовский музей называет музыканта «большим любителем рептилий и активным сторонником зоопарков и музеев». Любовь Хадсона к змеям влияла и на его творчество. Так, в 1994 году он создал рок-супергруппу Slash’s Snakepit, в которую вошли участники Guns N’ Roses, Alice in Chains и Jellyfish.

Ранее биологи из Коми открыли новые гнездовья редких птиц на Сысоле. Подробнее о них читайте на сайте KP.RU.