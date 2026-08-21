Суд в Москве дал кенийцу два года колонии за потушенный снежком Вечный огонь Фото: Сергей Грачёв. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд вынес приговор гражданину Кении, который в декабре прошлого года потушил Вечный огонь у мемориала в Троицке. За этот проступок иностранцу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела, инцидент произошел на улице Текстильщиков в конце декабря 2025 года.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и принес искренние раскаяния в содеянном. Супруга осужденного перевела благотворительный взнос на нужды содержания мемориального комплекса. Также посольство Кении направило официальное письмо с извинениями в адрес руководства Троицка.

До вынесения приговора мужчина находился в следственном изоляторе по уголовному делу, связанному с повреждением мемориальных сооружений.

Ранее суд вынес приговор 26-летнему жителю Ставрополя, который в 2025 году готовил теракт у мемориала «Вечная Слава». Ему дали 17 лет тюрьмы.