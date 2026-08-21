В России с 1 сентября заработает новый налоговый вычет Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, дающие право на налоговый вычет по взносам на долгосрочное добровольное страхование жизни. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил ТАСС, что льгота распространяется на договоры, заключённые с 1 января 2025 года.

Вычет встроен в статью 219.2 НК РФ, где собраны вычеты на долгосрочные сбережения. Теперь к ним добавилось страхование жизни, и все четыре инструмента работают в рамках общего годового лимита в 400 тысяч рублей.

Вернуть можно налог по ставке НДФЛ: при 13% это до 52 тысяч рублей в год, при прогрессивной шкале — до 88 тысяч. По словам Говырина, государство фактически добавляет к доходности полиса ежегодную прибавку за дисциплинированные взносы. Право на вычет сохраняется, если человек является выгодоприобретателем не более чем по трём действующим договорам.

Также вырос лимит взносов в пользу детей — до 500 тысяч рублей вместо прежних 400. Оформить возврат можно по окончании года, в котором уплачены взносы.

В 2026 году россияне также могут получить социальный налоговый вычет на сумму до 150 тыс. рублей за расходы на образование, лечение и фитнес. При этом на дорогостоящее лечение лимит не распространяется.