Пашинян увольняет посла Армении в РФ: в чем причина

Аrmlur: Пашинян собрался уволить посла Армении в России, замены дипломату нет. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян увольняет армянского посла в России Гургена Арсеняна, поскольку премьер недоволен работой дипломата. Об этом со ссылкой на источники сообщает онлайн-издание armlur.am.

Собеседники портала отметили, что Арсенян не будет работать в Москве. Пашинян окончательно решил отозвать дипломата.

«Кто заменит Арсеняна, пока не ясно. По нашим данным, на данный момент даже нет конкретной кандидатуры», - говорится в сообщении.

Причиной увольнения стало недовольство работой дипломата, который не смог добиться снижения напряжения в отношениях между Россией и Арменией.

Ранее Никол Пашинян заявил, что возможная продажа российской концессии на армянские железные дороги может обсуждаться с находящейся в Ереване делегацией Астаны.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и Пашинян 1 апреля после публичной встречи якобы провели в Кремле за закрытыми дверями еще более жесткие переговоры.