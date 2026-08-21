Сбил бабушку и похитил ее: жителя Камчатки собираются судить за ДТП с пенсионеркой

Водитель на Камчатке сбил пенсионерку на дороге и похитил ее Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

33-летний житель Камчатки сбил на дороге пенсионерку и решил скрыться с места преступления, насильно похитив пострадавшую. В итоге бабушка из-за тяжелых травм впала в кому. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом пишет «КП-Владивосток».

Ужасающее ДТП случилось днем 11 августа на проезжей части в Елизовском районе. Пострадавшей стала 61-летняя женщина. Сейчас она лежит в больнице без сознания. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь.

По версии следствия, подозреваемый за рулем авто Nissan Patrol проезжал пешеходный переход вблизи дороги «Морпорт-Аэропорт». Там он сбил пенсионерку, из-за чего она получила серьезные повреждения. Однако злоумышленник решил не помогать женщине, а, напротив, захотел скрыть следы преступления. Он силой запихнул пострадавшую в машину и увез с места ЧП.

«В результате противоправных действий фигуранта, пострадавшей своевременно не была оказана медицинская помощь, что повлекло наступление тяжких последствий - женщина впала в состояние комы», - отметили в СК России по региону.

Женщина по-прежнему не приходит в себя. Правоохранители уже задержали мужчину. Решается вопрос о его аресте.

Ранее в Барнауле мотоциклист сбил пожилую женщину. 79-летняя пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и вдруг на нее наехал байкер на BMW. Однако водитель сразу же подбежал к пострадавшей и вызвал скорую.