Прокуратура запросила 400 часов работ для комика Семёна Слепакова*. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Прокуратура попросила суд назначить комику Семёну Слепакову* 400 часов обязательных работ за уклонение от обязанностей иностранного агента. Дело рассматривается заочно.

Как сообщает ТАСС, Слепакова* обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). В течение года он дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в соцсетях. Находясь за границей, он разместил материалы без указания на статус иноагента. Комик объявлен в розыск и заочно арестован судом. Следствие считает его причастность доказанной.

Ранее KP.RU писал, что в начале августа суд начал заочное рассмотрение дела Слепакова* по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. На заседание он не явился, но прислал адвоката, который заявил, что артист более трёх лет не живёт в России, и просил прекратить дело.

* — Минюст РФ включил Семёна Слепакова в список физлиц-иноагентов.