Politico: президентские выборы во Франции могут стать кошмаром для НАТО Фото: REUTERS.

Предстоящие президентские выборы во Франции могут стать кошмаром для Североатлантического альянса. Об этом сообщило издание Politico.

"НАТО готовится к вполне реальной угрозе того, что следующий президент Франции может нанести альянсу серьезнейший ущерб", - говорится в материале.

В статье напомнили, что Марин Ле Пен из ультраправой партии "Национальное объединение" намерена вывести Францию из объединенной системы военного командования блока, а представитель крайне левых сил Жан-Люк Меланшон заявил о желании и вовсе выйти из альянса.

Газета подчеркнула, что выход Франции — единственной ядерной державы ЕС — из блока стал бы для НАТО настоящим потрясением. Так как под вопросом оказалось бы присутствие французских войск в Румынии и Эстонии, был бы ограничен доступ к ключевым видам боевой техники и ослаблена военная координация между 32 государствами-членами.

При этом, в статье отметили, что исход предстоящих президентских выборов неясен, хотя и существует вероятность, что после избрания кандидаты могут смягчить свое отношение к альянсу. Но, учитывая исторически непростые отношения Франции с блоком, угроза для НАТО представляется весьма серьезной.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью.