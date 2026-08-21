В Латвии нашли второй подземный тоннель для мигрантов на границе с Белоруссией. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

На границе Латвии и Белоруссии обнаружен второй подземный тоннель, используемый для нелегального проникновения мигрантов. Как сообщает латвийский портал LSM.lv, находку сделали пограничники в Краславе 20 августа в зоне ответственности Каплавского пограничного управления, в 20 метрах от границы. Ход, замаскированный мхом, вел из Белоруссии

В ходе операции были задержаны 28 человек, незаконно пересекших границу по этому тоннелю. Их возвратили в страну происхождения. Первый подобный тоннель обнаружили 10 августа в Скрудалиенской области, через него границу пересекли 15 человек.

После первой находки Министерство внутренних дел Латвии распорядилось провести обследование внешней границы. С 11 августа на восточной границе страны начата операция «Вилкатис», скоординированный ответ на гибридную угрозу нелегальной миграции из Беларуси. Её цель — значительно сократить количество незаконных пересечений границы и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее KP.RU писал, что в мае Национальные вооружённые силы Латвии приступили к установке «зубов дракона», полуторатонных пирамидальных бетонных заграждений в три ряда вдоль латвийско-российской границы на участках, изъятых у частных лиц для нужд обороны. В перспективе там планируют выкопать противотанковые рвы.