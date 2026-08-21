Правительство использует золотую акцию в управлении аэропортом Шереметьево Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кабинет министров принял решение использовать "золотую акицю" на участие РФ в управлении международным аэропортом Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, применение "золотой акции" к аэропорту защитит интересы государства и не допустит перехода акций в собственность иностранцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому аэропорт Шереметьево исключается из списка стратегических компаний. Это меняет его правовой статус. Глава государства распорядился при отчуждении акций аэропорта Шереметьево обеспечить сохранение его основного вида деятельности.