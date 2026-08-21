Россия выводит на мировой рынок новейший FPV-дрон: в чем его уникальность

Рособоронэкспорт выпускает на зарубежные рынки новейший FPV-дрон «Гарпия-А1 (Э)». Фото: кадр видео

ОА Рособоронэкспорт, входящий в корпорацию Ростех, начал выводить на мировой рынок новейший FPV-дрон «Гарпия-А1 (Э)» дальностью до 1000 километров. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Глава компании подчеркнул, что на мировом рынке «Гарпия-А1 (Э)» - единственный барражирующий боеприпас, имеющий дальность до одной тысячи километров. В задачи комплекса входит поражение стационарных целей с заданными координатами.

«Он может нести боевую часть свыше 50 килограммов, а его коэффициент вероятного отклонения составляет не более четырех метров», – сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании.

Михеев добавил, что боеприпасом уже заинтересовался ряд иностранных партнеров.

Напомним, на февральском заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с зарубежьем президент России Владимир Путин заявил, что российская продукция военного назначения за 2025 год была поставлена в более чем 30 стран мира. Сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов. Президент отметил, что в 2026 году Россия ожидает значительного роста экспорта своей военной продукции.