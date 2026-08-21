Пережила две мировые войны: самая пожилая женщина Земли отпраздновала свой день рождения

Этель Катерхэм родилась 21 августа 1909 года Фото: EAST NEWS.

Старейшая женщина в мире, англичанка Этель Катерхэм отметила свой 117 день рождения. За свою жизнь она успела повидать две мировые войны и смену нескольких королей Британии. Об этом пишет The Mirror.

По данным, газеты сейчас женщина проживает в пансионате в Лайтвотере, графстве Суррей. Однако ее регулярно посещают родственники. Свой день рождения она встретила в кругу семьи.

В минувшем году Катерхэм посетил британский монарх Карл III. Она рассказала ему, как в молодости все обсуждали перспективного Чарльза Маунтбеттен-Виндзора, который на тот момент был принцем Уэльским. По ее словам, многие британки в то время были без ума от него.

Этель Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в Шиптон-Беллинджере, графство Хэмпшир. Она осталась последней здравствующей подданной короля Эдуарда VII. В 18 лет она уехала в Индию, где работала помощницей по хозяйству. А в 1931 году на светском ужине в Британии познакомилась с будущим мужем Норманом - подполковником армии Соединенного Королевства.

Супруги жили в Солсбери. Также они некоторое время проживали в Гонконге, где Катерхэм открыла детский сад. Женщина родила двух дочерей, которых скончались раньше нее. Долголетие оказалось семейной чертой: ее сестра Глэдис дожила до 104 лет.

Издание также отмечает, что Катерхэм смогла пережить Первую и Вторую мировые войны. Женщина была настолько энергичным человеком, что вплоть до 97 лет водила машину.

Ранее Этель Катерхэм рассказала, что ей помогает продлевать жизнь. Секрет долголетия британки заключается в том, чтобы меньше испытывать стресс и заниматься физическими нагрузками.