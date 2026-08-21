Историк объяснил причины повреждения останков Дмитрия Донского. Фото: пресс-служба Кремля

Во время реставрации в Архангельском соборе Кремля случайно обнаружили саркофаги XIV века, включая захоронение святого князя Дмитрия Донского. Историк Владимир Рудаков пояснил изданию aif.ru, почему найденные останки имеют некоторые повреждения.

По его словам, отсутствие части пятки и появление «слезницы» в Историческом музее связаны с событиями XIX века. «Думаю, все-таки эти саркофаги двигали в XIX веке, видимо, кто-то туда все-таки проник», — отметил эксперт, добавив, что тогда археология не вела подобных исследований.

Другая особенность заключается в костном образовании на черепе князя. Это подтверждает хронику его участия в боях. «Речь идет, видимо, о каком-то образовании на черепе... Скорее всего, была рана, нанесенная в бою», — подчеркнул Рудаков.

Сейчас ученые уже взяли образцы костей, тканей и одеяний. По мнению историка, современные методы откроют много нового.