В США раскрыли роль ЦРУ в возвращении Стива Джобса на пост главы Apple

Стив Джобс у компьютера NeXT Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Стив Джобс своим возвращением на пост главы Apple и спасении компании NeXT отчасти обязан Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на фрагменты книги своей бывшей журналистки Шэрон Вейнбергер.

В материале напомнили, что, покинув Apple в 1985 году после разногласий с руководством, Джобс создал новую компанию NeXT. Однако выпускаемые ею компьютеры имели высокую стоимость, из-за чего они были недоступны широкому кругу покупателей, а расчет на университеты как на главного клиента не оправдался.

По данным газеты, в этот период в NeXT обратились представители ЦРУ, которые сообщили, что ведомству необходимо 20 тысяч компьютеров в течение года. При этом для ускорения выпуска разведка подключила инженеров из Sun Microsystems, уже сотрудничавшей с властями США, благодаря этому производство рабочих станций NeXT удалось поднять до нескольких тысяч единиц в месяц.

Издание отметило, что этот контракт позволил NeXT развернуться и в дальнейшем войти в структуру Apple, а самому Джобсу через некоторое время возглавить технологическую корпорацию. А операционная система (ОС) компьютеров NeXT стала фундаментом для ОС, применяемой в продуктах Apple.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года на ПМЭФ-2026 показали компьютер, который принадлежал лично Стиву Джобсу. Его выставила одна из компаний, которая занимается коллекционированием редких вещей, в том числе связанных с кино. Это редкая модель Apple II, таких в мире практически не осталось. А конкретно эта модель уникальна из-за хозяина.