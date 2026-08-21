Учебная граната взорвалась в руке призывника во время тренировок в Финляндии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Финляндии в ходе военных тренировок в руках призывника взорвалась учебная граната. Об этом сообщило издание Yle.

"Как сообщили военные, в Ниинисало во время учений по стрельбе бригады Пори в руке призывника взорвалась учебная ручная граната", - говорится в публикации.

По данным издания, руку призывника осмотрели на месте. Его также обследуют в гарнизонном госпитале. Никому другому в результате инцидента не угрожала опасность.

В материале напомнили о похожем случае в четверг, когда на полигоне Похьянкангас в руке призывника, проходившего службу в бронетанковой бригаде, по неизвестной причине взорвалась учебная ручная граната.

Как писал сайт KP.RU, 18 августа страйкбольная граната взорвалась в подмосковной школе, расположенной в деревне Серково. В этот момент в учебном заведении проводились Всероссийские учения по антитеррористической защищенности. В результате инцидента пострадали четыре педагога. Инцидент произошел во время отработки навыков.