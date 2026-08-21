ВС РФ поразили цеха робототехнических комплексов и места запуска "Фламинго"

ВС РФ поразили цеха роботехнических комплексов и места запуска "Фламинго" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские подразделения за прошедшую неделю поразили цеха по производству наземных роботехнических комплексов, места подготовки и запуска дальнобойных ракет "Фламинго". Об этом сообщило Минобороны РФ.

"С 15 по 21 августа 2026 года Вооруженными Силами Российской Федерации ...поражены ...цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго"...", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 20 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Киевской области. Среди прочего было поражено промпредприятие ООО "Файер Поинт", которое производило компоненты для ударных БПЛА, а также осуществляло сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах "Фламинго".