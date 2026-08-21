Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 августа 2026 9:31

ВС РФ поразили цеха робототехнических комплексов и места запуска "Фламинго"

Также российскими войсками были поражены цеха производства безэкипажных катеров
Сергей ГАПЧУК
ВС РФ поразили цеха роботехнических комплексов и места запуска "Фламинго"

ВС РФ поразили цеха роботехнических комплексов и места запуска "Фламинго"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские подразделения за прошедшую неделю поразили цеха по производству наземных роботехнических комплексов, места подготовки и запуска дальнобойных ракет "Фламинго". Об этом сообщило Минобороны РФ.

"С 15 по 21 августа 2026 года Вооруженными Силами Российской Федерации ...поражены ...цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго"...", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 20 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Киевской области. Среди прочего было поражено промпредприятие ООО "Файер Поинт", которое производило компоненты для ударных БПЛА, а также осуществляло сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах "Фламинго".