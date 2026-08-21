Российские войска уничтожили боевую машину РСЗО Vampire чешского производства Фото: REUTERS.

Российские военные поразили боевую машину чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Удар был нанесён в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", шесть орудий полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее разведчики группировки «Восток» вели воздушное наблюдение за перемещениями украинских тяжёлых гексакоптеров. Им удалось отследить маршруты, по которым дроны возвращались после выполнения задач. Операторы дождались момента, когда беспилотники противника приземлились, и зафиксировали их точные координаты.

В ходе дальнейшей разведки военные установили места дислокации пунктов управления БПЛА, а также площадки, где украинские силы готовили дроны к новым вылетам. По этим целям были нанесены удары с использованием тяжёлых беспилотников «Молния».