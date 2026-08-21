Песков: Взорвавшие "Северный поток" совершили акт террористического саботажа Фото: REUTERS.

Создатели газопроводов NORD STREAM ("Северный поток") внесли реальный вклад в энергобезопасность Европы, а взорвавшие трубопроводы совершили акт террористического саботажа. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода - двух его линий, те, кто запускал первую линию "Северного потока", вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики", - сказал он.

По его словам, они внесли реальный вклад в обеспечение энергобезопасности на европейском континенте. А подорвавшие "СП" совершили акт террористического саботажа, добавил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что европейским политикам при обсуждении возможного вступления Украины в Евросоюз следует помнить о причастности Киева к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Ранее президент России Владимир Путин четко указал, что "Северный потоки" взорвали США.