Как платить меньше за ЖКХ: эксперт назвал действенный способ

Жильцам назвали неожиданный способ сэкономить на ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сэкономить на коммунальных платежах можно не только за счет контроля показаний счетчиков Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев рассказал о непростом способе, который при грамотной организации может заметно сократить расходы жильцов. Об этом пишет «Царьград».

«Экономия в тарифах ЖКХ может быть только одна, когда дом переходит на самоуправление, когда в доме вы создаёте товарищество или кооператив. В этом случае и товарищество, и кооператив по нашему законодательству освобождён полностью от налогов», – поделился эксперт.

Еще один вариант – отказаться от зависимости от ресурсоснабжающих компаний и установить собственное оборудование для выработки тепла или электричества. По оценке Толмачева, это может существенно снизить расходы.

Напомним, с 1 августа в России вступил в силу ряд изменений. В частности, в квитанциях за ЖКХ отдельно указываются расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт, чтобы собственники могли видеть, на что именно направляются их платежи.