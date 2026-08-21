СК просит арестовать бросивших купюру в воду на Мамаевом кургане в Волгограде Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде задержаны двое мужчин, осквернивших мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы", они бросили денежную купюру в воду на Мамаевом кургане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный СК РФ.

По данным следствия, 24 июля на Мамаевом кургане подозреваемые кинули в водоем монумента "Стоять насмерть!" купюру номиналом 5 тысяч рублей, призывая посетителей достать ее. Один из фигурантов при этом изображал случайного прохожего и прыгнул за деньгами в воду.

"Следствием направлено ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки блогера Святослава Коваленко по статье о реабилитации нацизма. Мужчина бросил пятитысячную купюру в водоем у скульптуры "Стоять насмерть!" и наблюдал, как посетители пытаются достать деньги.