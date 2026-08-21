В Альпах начато строительство загадочных бункеров: для чего они предназначены Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В швейцарских Альпах строят бункеры для хранения ценностей богатейших людей, включая золото, деньги, произведения искусства и автомобили. Отмечается, что загадочные бункеры строятся на случай катастроф. Об этом пишет издание BILD со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что проект реализует компания Brünig Mega Safe AG, а хранилища будут находиться на глубине более 100 метров в массиве Брюниг. Строительство началось в январе 2026 года. Черновые работы в зоне безопасности завершены, в январе начнут строить портал для складов. Первые хранилища могут открыть в 2028 году.

Аренда хранилища на 99 лет стоит €1 млн. Первые контракты заключены. Безопасность сравнима с Швейцарским национальным банком. Можно хранить что угодно, кроме наркотиков и взрывчатых веществ, включая автомобили. Доступ к хранилищам будет закрытый и осуществляться только при прохождении нескольких уровней контроля.

Ранее KP.RU сообщил, что российские бизнесмены начали активно скупать бункеры. Строения размещаются в Новой Зеландии. Эта страна считается одной из самых безопасных в мире.