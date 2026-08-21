Эстония ввязалась в войну дронов: страна активно помогает Киеву Фото: REUTERS.

Эстония участвует в войне дронов против России. Страна стала хабом для компаний, разрабатывающих ударные беспилотники. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина».

«Эстония в 2026 году приобрела значение тыловой базы в развитии украинской беспилотной программы, поскольку на ее территории формируется корпоративный и технологический хаб для американских, британских и украинских компаний, задействованных в разработке ударных БПЛА и БЭК (бэзэкипажных катеров — прим. ред.)», — резюмировал политик в своей авторской колонке на сайте партии.

По его словам, технологии соответствуют военной ставке Украины на расширение конфликта дронов и удары вглубь России. Это свидетельствует о том, что Эстония уже стоит в шаге от полной интеграции в противостояние. Прибалтийская страна помогает Киеву и выполняет приказы Запада. Медведчук говорит, что Эстония направила на поддержку Украины более 3% от своего ВВП, став самым главным союзником Киева.

Ранее KP.RU рассказал, что ВСУ используют британские дроны, чтобы наносить удары по гражданским объектам на территории России. В МИД жестко отреагировали на эту новость, заявив, что Лондон помогает террористам.