Пасечник: В ЛНР украинский дрон атаковал локомотив, ранен помощник машиниста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Луганской Народной Республике (ЛНР) украинский беспилотник атаковал локомотив, пострадал помощник машиниста. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"В Славяносербском муниципальном округе беспилотник атаковал локомотив, ранение получил помощник машиниста", - написал он.

Также глава ЛНР отметил, что в Рубежном и Кременском муниципальных округах в результате ударов противника пострадали 44-летний и 51-летний мужчины.

Как писал сайт KP.RU, 19 августа боевики ВСУ атаковали в Рубежном ЛНР машину "Лугансктепла", в результате трое работников погибли. Пасечник уточнил, что в Рубежном после атаки на автомобиль аварийной бригады еще двое получили ранения. В Луганске ранения получили два мирных жителя, в Лисичанске пострадали две женщины. В Старобельском округе атакован грузовой автомобиль, водитель ранен.