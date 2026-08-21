FT: Трамп не поддержал просьбу Киева по Starlink для ударов вглубь РФ Фото: REUTERS.

Украина добивалась от президента США Дональда Трампа содействия в получении разрешения от Илона Маска на использование спутниковой системы Starlink для нанесения ударов беспилотниками вглубь России. Однако Трамп не поддержал этот план, пишет Financial Times.

По данным издания, Владимир Зеленский на встрече в июле просил американского лидера о предоставлении большего числа перехватчиков. В попытке убедить Трампа он предлагал ограничить глубину ударов до 200 км, но, по словам источников, присутствовавших на встрече, американский президент не дал однозначного ответа и, «судя по всему, не поддержал этот план». Дополнительным препятствием стало то, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, который имел прямую связь с Маском, в июле ушёл в отставку.

Ранее KP.RU писал, что Илон Маск положительно отреагировал на просьбу главы Минобороны Украины Михаила Федорова о помощи со Starlink. Однако позже отказался помогать украинским военным, заявив, что конфликт пора заканчивать.