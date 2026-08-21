Maritime Voice: Дроны атаковали используемое Турцией судно в Черном море Фото: REUTERS.

Беспилотники атаковали в Черном море судно, которое использует компания из Турции. Об этом сообщил портал морской информации Maritime Voice.

По данным издания, в результате инцидента повреждены жилые помещения и мостик корабля.

18 августа стало известно, что второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море, на судне начался пожар. Экипаж судна, которое шло под флагом Либерии, не пострадал и был эвакуирован.

Днем ранее сообщалось, что греческий нефтяной танкер "Скирос", который относится к крупному классу "Суэцмакс", был атакован в акватории Черного моря.