Maritime Voice: Дроны атаковали используемое Турцией судно в Черном море

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Беспилотники атаковали в Черном море судно, которое использует компания из Турции. Об этом сообщил портал морской информации Maritime Voice.
По данным издания, в результате инцидента повреждены жилые помещения и мостик корабля.
18 августа стало известно, что второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море, на судне начался пожар. Экипаж судна, которое шло под флагом Либерии, не пострадал и был эвакуирован.
Днем ранее сообщалось, что греческий нефтяной танкер "Скирос", который относится к крупному классу "Суэцмакс", был атакован в акватории Черного моря.