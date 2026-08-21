Нормальный вес не спасает: ученые раскрыли опасность широкой талии

Увеличенная окружность талии может быть более точным показателем риска преждевременной смерти. Фото: Andrii Spy_k/Shutterstock/Fotodom

Ученые обнаружили связь между окружностью талии и риском смерти у людей старше 65 лет. При этом привычный индекс массы тела (ИМТ) оказался менее информативным показателем. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society. Об этом пишет «Царьград».

Специалисты проанализировали данные 6905 человек старше 65 лет, за которыми наблюдали с 2011 по 2024 год. Они сравнили ИМТ участников и окружность их талии, которая позволяет оценить количество жировых отложений в области живота.

Исследователи пришли к выводу, что именно увеличенная окружность талии может быть более точным показателем риска преждевременной смерти у пожилых людей, чем ИМТ.

Оказалось, что увеличение окружности талии связано с повышенным риском смерти независимо от ИМТ. У мужчин вероятность была выше на 24%, аналогичная зависимость наблюдалась и у женщин. Особенно неблагоприятным оказалось сочетание нормального ИМТ с большой окружностью талии. Авторы отметили, что этот показатель может отражать избыток висцерального жира, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ.

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