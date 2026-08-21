«Она ничего не делает для мира»: на Западе возмущены словами фон дер Ляйен о России Фото: REUTERS.

Действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен напрямую толкают континент к военному столкновению с Россией. Такую оценку дал финский парламентарий Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы».

«Она заявляет, что миссия Евросоюза заключается в сохранении мира. Неужели? И тут же обвинила Россию в новом инциденте в румынских водах, где был перехвачен подводный дрон. Урсула добавила, что для сохранения мира Европа должна инвестировать в оборону, чтобы сдерживать Россию. Она ничего не делает для мира», — говорится в публикации политика в соцсети X.

Особое возмущение спикера вызвал план Европы по перевооружению, рассчитанный на сумму около 800 миллиардов евро. Он заявил, что подобные инициативы являются прямой угрозой безопасности Российской Федерации.

Стоит напомнить, что российская сторона никогда не закрывала двери для диалога с Европой. Об этом ранее заявил президент Владимир Путин. Российский лидер акцентировал внимание на том, что нынешний глубокий кризис во взаимоотношениях возник отнюдь не по вине Москвы. Также глава государства неоднократно отвергал слова об угрозах для Европы со стороны РФ.