Роскомнадзор требует штраф с главного звездного юриста Гордон: что случилось

Звездный юрист Екатерина Гордон Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роскомнадзор требует взыскать 39 тысяч рублей с телеведущей и главного звездного юриста Екатерины Гордон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что Гордон ранее представляла интересы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек — прим. ред.), но потом инфлюенсер обратилась к другому правозащитнику. В материалах дела указывается, что заявление о выдаче судебного приказа на такую сумму поступило в суд 18 августа и пока не рассмотрено. Из-за чего Гордон штрафуют, пока неизвестно.

В издании предполагают, что иск может быть из-за задолженности Гордон по отчислениям за онлайн-рекламу. Однако сама юрист никак не прокомментировала иск от Роскомнадзора.

Ранее KP.RU рассказал, что Роскомнадзор оштрафовал сервис TikTok на 700 тысяч рублей. Иск компания получила из-за нарушения российского законодательства.