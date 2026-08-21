Военкор узнала, почему бывшие бойцы ВСУ воюют против Киева. Фото: REUTERS.

Бывшие военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, после освобождения не захотели возвращаться в украинскую армию и присоединились к российской добровольческой бригаде спецназначения. Военкор RT Анна Долгарева поговорила с бойцами и узнала, что заставило их изменить отношение к службе.

«Если бы эти люди просто не хотели воевать, они бы после плена поехали в СИЗО, сидели там в безопасности, тепле, кушали бы три раза в день и ждали обмена», – сказал замполит батальона Жак.

Один из бойцов, 30-летний Хантер из Киева, рассказал, что служил в 110-й механизированной бригаде ВСУ. По его словам, примерно за полтора месяца подразделение потеряло большую часть личного состава. После этого военнослужащий попросил разрешения отойти с позиций, однако, как утверждает Хантер, при попытке отступления по бойцам открыли огонь свои же.

После этого он вернулся на позиции и при следующем штурме сдался российским военным. Позже Хантер присоединился к добровольческому подразделению. Другой его сослуживец, Белый, также после плена решил не возвращаться в ВСУ. Еще во время службы у него появились сомнения после случаев ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее стало известно, что российские войска приблизились к Доброполью в ДНР. Продвижение на этом направлении усиливает давление на оборону ВСУ.