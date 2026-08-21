Milano Finanza: Leonardo намерена использовать Украину для испытаний систем ПВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Итальянский оборонно-промышленный холдинг Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine и намерен использовать страну как полигон для испытания отдельных компонентов системы ПВО «Купол Микеланджело» в реальных боевых условиях. Об этом пишет Milano Finanza.

Компания зарегистрирована в Киеве 20 мая 2026 года. Согласно данным реестра, основными направлениями деятельности Leonardo Ukraine заявлены научные и инженерные исследования, включая оборудование для связи, измерительные и навигационные приборы, а также разработку программного обеспечения.

Ранее KP.RU писал, что Украина получила около тысячи заявок от западных оборонных компаний на испытание своего оружия в реальных боевых условиях. Киев сам предлагал себя в качестве такой площадки, что отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.