Если грубо говорить, дрова так же стоят, как и дизельное топливо. Поэтому не будет очень сладко ни в селе, ни в городе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Переезд украинцев в деревни не обеспечит легкую зиму, предупредил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Киев 24».

Чиновник раскритиковал идею властей по спасению народа в селах. Он подчеркнул, что дрова стоят тоже дорого, именно поэтому украинцам не удастся сэкономить, перебравшись на время зимы из города в село.

«Если грубо говорить, дрова так же стоят, как и дизельное топливо. Поэтому не будет очень сладко ни в селе, ни в городе», — резюмировал Игнатьев. Он подчеркнул, что зима будет тяжелой для всех.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим, несмотря на пессимистичный прогноз, продолжает вести к эскалации конфликта на Украине. Вместо того, чтобы приступить к заключению мирного соглашения, Киев отвергает любой диалог с Россией.