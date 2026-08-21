Mirror: Мужчина умер на час и оказался в загробном суде со своим дедушкой

Mirror: Мужчина умер на час и оказался в загробном суде над своим дедушкой Фото: Ольга ЮШКОВА.

Испанец Эдуардо, переживший клиническую смерть после остановки сердца на час, поделился опытом околосмертного переживания (NDE) в соцсетях. В феврале прошлого года, будучи в хорошей физической форме, он почувствовал себя плохо во время игры в теннис, после чего его трижды реанимировали в больнице, пишет Mirror.

Эдуардо рассказал, что в состоянии клинической смерти видел покойного деда в зале суда, где ему сказали, что он должен вернуться из-за "незавершенной миссии". Он также утверждал, что находился над машиной скорой помощи, когда его душа покинула тело, и позже осознал это, когда его перевозили в другую больницу без сознания. Эти события убедили его в существовании загробной жизни.

По словам испанца, во время суда рядом с ним был его умерший дедушка, который помог ему вернуться к жизни с помощью ветра. Опыт казался реальным, но он не скучал по жизни. Очнувшись, он удивился, что его доставили в больницу.

Ранее KP.RU сообщил, что девушка пережила клиническую смерть, в ходе которой, по её словам, успела прожить период с 2025 по 2030 годы.