Келлог посетил Украину накануне Дня Независимости страны Фото: REUTERS.

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл на Украину. Данную информацию опубликовал РБК-Украина в Telegram-канале.

Первым пунктом визита политика стала Одесская область. В частности, он посетил Одесский морской торговый порт. Судя по всему, украинские власти хотят продемонстрировать американскому чиновнику последствия ударов ВС РФ, которые уничтожали там военные грузы ВСУ.

Как отмечает агентство, среди украинцев за Келлогом закрепилось неофициальное прозвище своеобразной «системы ПВО». Связано это с тем, что в дни предыдущих визитов политика российские силы якобы воздерживались от нанесения масштабных ракетных и авиационных ударов по Украине.