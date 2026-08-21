Смерть человека-волка: воспитанный хищниками мужчина дожил до 80 лет

Маркос Родригес Пантоха, известный как «испанский Маугли», скончался в 80 лет Фото: Кадр видео.

Мужчина, выросший среди волков в Испании, скончался в 80 лет. Маркос Родригес Пантоха, известный как «испанский Маугли», рассказал, что самые счастливые годы его жизни пришлись на 12 лет среди стаи после того, как он заблудился в горах Сьерра-Морена в 7 лет. Волки приняли его, кормили и ночевали вместе. В 1965 году, в возрасте 19 лет, его нашли обнаженным и босым, он общался с помощью мычания.

Как сообщает Daily Mail, после обнаружения его отправили в приют, где монахини учили его человеческому поведению. Он адаптировался с трудом, боялся машин и шума, часто спорил с монахинями. Позднее жил на Майорке, работал, но чувствовал себя чужим среди людей. В 2018 году Пантоха даже заявил, что разочаровался в людях и хотел бы вернуться к волкам.

Маркос Родригес Пантоха прожил с волками 12 лет Фото: Кадр видео.

После возвращения к людям Пантоха отслужил в армии, потом пошёл работать пастухом. Однако, по словам мужчины, люди постоянно использовали его в своих целях, не заботясь о его благополучии. В какой-то момент мужчина даже бросил всё и пошёл искать свою стаю волков, однако горы, где он жил с ними, сильно изменились - на месте пещеры, где его воспитывали, стояли загородные коттеджи. В 2010 году мужчина снялся в фильме «Среди волков».

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