Актер Владимир Сычев о тяжелых временах в своей карьере: «Кроме бабушек на рынке никто не узнавал»

Актер Владимир Сычёв о тяжелых временах в своей карьере: «Кроме бабушек на рынке, никто не узнавал» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Владимир Сычев признался в эфире радио «Комсомольская правда», что у него были довольно тяжелые времена в карьере, когда его почти никто не узнавал.

Сычев напомнил, что у него было две съемочных смены в фильме «Бумер», но запомнился зрителям он после роли в сериале про дворовые будни. Одна из бабушек постоянно называла его по имени его экранного персонажа — Толик, и даже делилась подробностями жизни его «детей» из сериала.

«Была одна из главных ролей в проекте на «Дворики» на 250 серий. Меня после него, кроме бабушек на рынке, никто не узнавал. Я помню, приду, а мне: “Толик, а ты знаешь, что твой сын там один уроки прогулял, второй там подъезд разрисовал?” Это было так весело», — поделился артист.

Актер подчеркнул, что небольшие, но яркие роли иногда дают больше отклика, чем главные. Он не спорил с торговкой зеленью, хотя та искренне верила, что общается именно с героем, а не с актером. Сычев признался, что такие моменты вызывали у него улыбку и остались в памяти как забавный курьез из прошлого.

Ранее Владимир Сычев рассказал, что продолжает следить за своей физической формой и регулярно тренироваться. По утрам он начинает с планки, которая переходит в зарядку.

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