Осень снова будет теплой: прогноз от Яндекс Погоды, собранный ИИ Метеум

Метеорологи Яндекс Погоды представили прогноз на осень, собранный ИИ Метеум Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологи сервиса "Яндекс Погода" подготовили прогноз на предстоящий осенний сезон в мегаполисах России, собранный при помощи ИИ-технологии Метеум. Об этом сообщили в компании.

"Осень снова будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны, особенно теплым окажется сентябрь. Рекордов почти нигде не ожидается, кроме Уфы: в столице Башкортостана в сентябре может быть побита отметка в 13,7°C, рекордная для последних 30 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, ноябрь, также оставаясь теплее нормы, будет заметно прохладнее прошлогоднего в Поволжье, на Урале, в Центральной России, Сибири, а также в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Согласно прогнозу, с сезонными дождями ожидается масштабное возвращение к климатической норме после засушливой осени прошлого года. При этом особенно влажным — относительно средних многолетних показателей и 2025 года — станет ноябрь. Прогнозируется, что в этом месяце количество выпавших осадков окажется выше климатической нормы в 1,3-1,5 раза практически во всех крупных городах страны.

В сервисе подчеркнули, что в сравнении с прошлым годом осень в целом станет значительно более дождливой, хотя новых рекордов по осадкам не ожидается.

Как писал сайт KP.RU, ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что этой осенью волна тепла в Москве продлится недолго. Первая волна теплого воздуха придет в московский регион во второй половине сентября, ближе к середине месяца.