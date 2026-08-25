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НовостиОбщество25 августа 2026 8:00

Осень снова будет теплой: прогноз от Яндекс Погоды, собранный ИИ Метеум

Метеорологи Яндекс Погоды представили прогноз на осень, собранный ИИ Метеум
Сергей ГАПЧУК
Метеорологи Яндекс Погоды представили прогноз на осень, собранный ИИ Метеум

Метеорологи Яндекс Погоды представили прогноз на осень, собранный ИИ Метеум

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологи сервиса "Яндекс Погода" подготовили прогноз на предстоящий осенний сезон в мегаполисах России, собранный при помощи ИИ-технологии Метеум. Об этом сообщили в компании.

"Осень снова будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны, особенно теплым окажется сентябрь. Рекордов почти нигде не ожидается, кроме Уфы: в столице Башкортостана в сентябре может быть побита отметка в 13,7°C, рекордная для последних 30 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, ноябрь, также оставаясь теплее нормы, будет заметно прохладнее прошлогоднего в Поволжье, на Урале, в Центральной России, Сибири, а также в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Согласно прогнозу, с сезонными дождями ожидается масштабное возвращение к климатической норме после засушливой осени прошлого года. При этом особенно влажным — относительно средних многолетних показателей и 2025 года — станет ноябрь. Прогнозируется, что в этом месяце количество выпавших осадков окажется выше климатической нормы в 1,3-1,5 раза практически во всех крупных городах страны.

В сервисе подчеркнули, что в сравнении с прошлым годом осень в целом станет значительно более дождливой, хотя новых рекордов по осадкам не ожидается.

Как писал сайт KP.RU, ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что этой осенью волна тепла в Москве продлится недолго. Первая волна теплого воздуха придет в московский регион во второй половине сентября, ближе к середине месяца.