В МИД рассказали, где ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты

Мирошник: ВСУ дистанционно минируют объекты в Херсонской и Белгородской областях. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Украинские формирования активно применяют беспилотники для дистанционного минирования мирных территорий и мест массового скопления людей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в еженедельном докладе о ситуации с мирным населением, передает РИА Новости.

По его данным, за минувшую неделю, с 17 по 23 августа, в результате таких действий пострадали жители Белгородской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики (ДНР). В селе Репяховка Белгородской области мирный житель получил травмы при детонации взрывного устройства. В поселке Октябрьский водитель и пассажирка автомобиля пострадали после наезда машины на взрывное устройство.

Кроме того, в Херсонской области травмы получил житель Голой Пристани. Еще один мирный житель пострадал в Киевском районе Донецка. Мирошник отметил, что дистанционное минирование применяется для поражения гражданских объектов и мест, которые регулярно посещают мирные жители.

Как писал сайт KP.RU, Мирошник также сообщил, что ВСУ атаковали Краснодар беспилотниками повышенной дальности, в том числе детский центр. Эксперты устанавливают модификацию дронов, работы продолжаются.