Мирошник сравнил слова Стубба об ударах ВСУ с оправданием действий Гитлера Фото: REUTERS.

Заявления президента Финляндии Александра Стубба о том, что удары ВСУ по объектам Wildberries являются «разумной стратегией», направлены на оправдание военных преступлений киевского режима. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее финский лидер после встречи в Киеве поддержал атаки украинской армии на гражданскую инфраструктуру снабжения.

«Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения — это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости — это никакое не преступление», — отметил Мирошник.

Дипломат напомнил о статье 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, запрещающей уничтожение объектов, необходимых для выживания населения. Он задался вопросом, что подлее — совершать злодеяния или цинично переиначивать международное право в угоду преступным желаниям.

«А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру всё можно, он же несет новый порядок», — заключил посол.

Напомним, президент Финляндии одобрил удары украинских беспилотников по инфраструктуре Wildberries, заявив, что это целесообразная военная стратегия для мирных переговоров.