Слюсарь: в Ростовской области за ночь уничтожили около 30 дронов ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 25 августа около 30 украинских беспилотников в Ростовской области. Под удар противника попали четыре города и три района области. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около трех десятков БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и 3 районах области: Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском», — отметил он.

В итоге повреждения получили четыре частных дома, в лесу Каменского района загорелся лес на площади 4,5 га, еще в одном районе загорелась сухая трава. Пострадавших при атаке дронов ВСУ нет.

Накануне на территории логистического центра OZON после атаки дронов ВСУ на Тахтамукайский район Адыгеи возник пожар.

До этого обломки сбитых беспилотников задели два промышленных предприятия в Оренбургской области.