Журналист Христофору: Каллас не смогла скрыть потерю Киевом поддержки США Фото: REUTERS.

Поздравление главы евродипломатии Каи Каллас Украины с Днем независимости не смогло скрыть потерю Киевом поддержки со стороны Вашингтона. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Оценивая визит чиновников ЕС, эксперт обратил внимание на показательное отсутствие на празднике представителей американской администрации. Он сыронизировал, что «крутые ребята из Европы» уже находятся в Киеве, но делегатов из США нет.

«Почему их нет? Что-то не так с поддержкой Украины, да, Кая? Посвященная русофобии встреча не помогла?» — в шутку спросил журналист.

По его словам, политики из «коалиции желающих» прибыли на Украину явно не для поиска мира, а исключительно ради продолжения конфликта, на что и надеется сама Каллас.

«Посмотрите на гостей Зеленского. Все они улыбаются, пока он делает селфи. Им весело и смешно, пока страна катится в пропасть. Неудивительно, что Каллас так радовалась, хотя это и цинично», — отметил он.

Тем временем оппозиция Польши «поздравила» Украину с Днем независимости акцией против пособий, призывая отменить выплаты украинцам.