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НовостиПроисшествия25 августа 2026 5:14

В Краснодарском крае приостановила работу ж/д станция Афипская после атаки БПЛА

В Краснодарском крае сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ на регион
Анастасия СУТОРМИНА
В Краснодарском крае приостановили работу ж/д станция Афипская после атаки БПЛА

В Краснодарском крае приостановили работу ж/д станция Афипская после атаки БПЛА

Фото: REUTERS.

Работа ж/д станции Афипская в Краснодарском крае приостановлена из-за атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в канале Южной транспортной прокуратуре в «Максе».

«Сегодня, 25 августа 2026 года, в результате атаки БПЛА приостановлена работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги. Есть пострадавшие и погибшие. Имеются задержки подвижного состава», - говорится в публикации.

Краснодарские правоохранители контролируют соблюдение прав пассажиров, добавили в ведомстве.

Напомним, в течение ночи 24 августа российские средства противовоздушной обороны вели активную работу по отражению воздушной атаки. Военным удалось уничтожить 351 украинский беспилотник над несколькими российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.