Украинцы раскритиковали «парад дронов» в Киеве: «Полный идиотизм»

Берлинская: БПЛА не отправили ВСУ ради проведения «парада дронов» в Киеве Фото: REUTERS.

Украинская волонтер Мария Берлинская выступила с резкой критикой организации так называемого «парада дронов» в Киеве, приуроченного ко Дню независимости Украины. Общественница выразила возмущение тем, что технику не отправили на поле боя.

По словам Берлинской, некоторые производители заявляли, что неделями передавали наземные роботизированные комплексы командованию сил логистики, однако на поле боя аппараты так и не попали.

«Но почему-то эти поставки не доходили до передовой. И вот в День независимости они увидели объяснение», — приводит слова волонтера издание «Страна.ua».

Берлинская уточнила, что детально не проверяла достоверность этих данных, но если ситуация обстоит именно так, то подобные решения руководства являются «полным идиотизмом» в условиях текущих боевых действий.

Ранее разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач в беседе с KP.RU рассказал о ситуации с украинскими беспилотниками.