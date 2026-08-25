Профессор Дизен: НАТО провоцирует Россию нанести ответный удар. Фото: Elisa Schu/GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс открыто провоцирует Россию на ответные удары, поставляя Украине оружие, делясь развединформацией для ударов по гражданским объектам в глубине России. Об этом в соцсети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведывательную информацию и целеуказание для нанесения глубоких ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы мирное население "почувствовало войну". А когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: Неспровоцировано!» - спрогнозировал ученый.

Накануне Дизен отметил, что лидеры стран-членов НАТО, несмотря на публичные заявления о поддержке Украины, на самом деле упорно работают над тем, чтобы продолжать конфликт и "продавать" его своему населению.